Lecco, 36enne si ammala di tumore e apre una raccolta fondi: raccolti già 450mila euro

"Volevo dirvi grazie. Grazie per ogni donazione, per ogni messaggio, per ogni condivisione. Sentire tutto questo affetto mi sta dando una forza immensa. Grazie a voi potrò coprire il primo periodo di cura e questo per me è già un regalo enorme. Vi spiego però perché ho ancora tanto bisogno di voi. Purtroppo un mese solo non basta. Questa non è una cura che si fa una volta sola, è una terapia che va presa con continuità, mese dopo mese, per dare al farmaco il tempo di lavorare e frenare la malattia", ha affermato Jessica Scarpa, di fronte alla generosità che l'ha travolta. "Il costo è mensile ed è molto alto. Ogni mese in più per me significa più tempo, più possibilità, più giorni da mamma con i miei bimbi. Se potete, continuate ad aiutarmi a tenere aperta questa speranza".