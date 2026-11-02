Uccise la moglie con l'insulina, la difesa chiede i domiciliari: "La figlia vuole stare con il padre" | Davanti al gip non risponde

Rossi, sempre davanti ai giudici, si è avvalso della facoltà di non rispondere in occasione dell'interrogatorio di garanzia svoltosi a Verona. Lo rendono noto gli stessi difensori del 35enne, ex infermiere al Pronto soccorso dell'ospedale Borgo Roma, gli avvocati Giacomo Giulianelli e Davide Lovato. "Il procedimento è particolarmente complesso e comprende una mole considerevole di atti e di elementi investigativi, che richiedono un esame attento e approfondito - dichiarano i legali in una nota - La difesa sta svolgendo questo lavoro con la massima serietà, nella piena consapevolezza della gravità delle contestazioni e della delicatezza della vicenda. Riteniamo che ogni valutazione debba essere compiuta sulla base di un esame completo degli atti e che ogni questione debba essere affrontata nelle sedi giudiziarie competenti. Ci sarà modo e tempo per farlo, con il rigore e la riservatezza che questa vicenda richiede".