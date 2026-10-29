Verona, "uccise la moglie con l'insulina": infermiere arrestato dopo due anni

Dopo la morte della moglie Nadir Rossi si era mostrato disperato. "Sapeva che il peggio sarebbe potuto accadere", aveva raccontato l'uomo facendo riferimento all'ultima volta in cui era stata dimessa dall'ospedale dopo aver superato una crisi ipoglicemica. "Mi ha detto 'tieni, ho scritto le mie memorie'. Credevo fosse ironica, invece no... Al primo punto dei desideri lasciati da mia moglie, c'è nostra figlia Aurora. Jessica mi ha raccomandato di vivere per lei, il frutto del nostro amore, ed è quello che d'ora in poi farò e che in questo devastante momento mi sta dando la forza per andare avanti senza di lei, il mio unico grande amore". Oggi a distanza di due anni e dopo l'arresto dell'uomo, le sue parole assumono un altro significato.