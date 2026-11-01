Maestra d'asilo muore nel Bresciano: sospetta meningite | Sul corpo verrà eseguita l'autopsia

Una maestra di 53 anni è morta a Montichiari, nel Bresciano, per sospetta meningite. La donna lavorava in una scuola dell'infanzia e nido di Vighizzolo, frazione di Montichiari. Ats Brescia ha avviato le procedure di profilassi preventiva per tutte le persone che sono entrate in contatto con l'insegnante negli ultimi giorni, in particolare bambini e familiari.
I sintomi
La donna aveva salutato venerdì 30 ottobre i piccoli alunni e i genitori, dando loro appuntamento al lunedì successivo. Nelle ore seguenti avrebbe accusato febbre, forte mal di testa e un generale peggioramento delle condizioni di salute. Sabato mattina la situazione è precipitata ed è stato necessario il trasporto in ospedale, dove è morta.
Attesa l'autopsia
Sul corpo della 53enne sarà eseguita un'autopsia per chiarire le cause del decesso e verificare il sospetto di meningite, come comunicato dal sindaco di Montichiari, Marco Togni. La scuola lunedì 2 novembre riaprirà regolarmente.
Cos'è la meningite e come riconoscerla
La meningite consiste nell'infiammazione delle meningi, le tre membrane che avvolgono e proteggono il sistema nervoso centrale (il cervello, il midollo spinale e il fluido cerebrospinale, ossia il liquido di norma incolore e trasparente che circonda il cervello, il midollo spinale e le radici dei nervi periferici). L'infiammazione avviene in risposta a un'infezione batterica o virale. I segnali iniziali della malattia sono tipici, ma non immediatamente riconducibili alla patologia: forti dolori alla testa, sensibilità accentuata alla luce, ai rumori, febbre alta, nausea, vomito, rigidità del collo e comparsa di macchie rosse sulla pelle.