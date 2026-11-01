Maestra d'asilo muore nel Bresciano: sospetta meningite | Sul corpo verrà eseguita l'autopsia

La donna aveva salutato venerdì 30 ottobre i piccoli alunni e i genitori, dando loro appuntamento al lunedì successivo. Nelle ore seguenti avrebbe accusato febbre, forte mal di testa e un generale peggioramento delle condizioni di salute. Sabato mattina la situazione è precipitata ed è stato necessario il trasporto in ospedale, dove è morta.