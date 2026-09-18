Gastroenterite a scuola, i casi nel Bresciano salgono a 114: accertata salmonella
Il focolaio di tossinfezione alimentare in Val Trompia ha coinvolto anche alcuni adulti, restano ricoverati 12 bambini: ecco come stanno
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Salgono a 114 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Val Trompia, nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. "Non si tratta di nuovi casi che hanno sviluppato sintomi solo ora", precisa Ats Brescia, spiegando che si tratta di persone segnalate "ma in corso di malattia", con l'inizio dei sintomi riconducibile allo stesso periodo degli altri casi. Dagli esami arriva un primo elemento: "Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella", comunica Ats.
Lo stato di salute dei bambini ricoverati
I 12 bambini ricoverati sono otto agli Spedali Civili di Brescia e quattro a Poliambulanza. Il numero è in calo, sottolinea Ats, "perché sono iniziate alcune dimissioni". I piccoli pazienti "presentano condizioni cliniche stabili o in progressivo miglioramento".
L'indagine per individuare l'origine del focolaio prosegue. Ats sta effettuando anche "indagini di laboratorio sui pasti" serviti il 10 e l'11 settembre e conservati nel centro unico di cottura come "pasto prova o scatola nera".