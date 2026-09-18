Gastroenterite a scuola, i casi nel Bresciano salgono a 114: accertata salmonella

Salgono a 114 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Val Trompia, nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. "Non si tratta di nuovi casi che hanno sviluppato sintomi solo ora", precisa Ats Brescia, spiegando che si tratta di persone segnalate "ma in corso di malattia", con l'inizio dei sintomi riconducibile allo stesso periodo degli altri casi. Dagli esami arriva un primo elemento: "Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli pazienti hanno dato come risultato la presenza di salmonella", comunica Ats.