Dolori al ventre, febbre, nausea, spossatezza, diarrea, sono stati accusati da decine di congressisti, provenienti dall'Italia e dall'estero, riuniti in un resort di Turi, nel Barese. Alcuni di loro, con i sintomi più acuti, sono finiti in ospedale a Bari per presunta intossicazione alimentare avvenuta nella sala ricevimenti della struttura, dove era ospitato un convegno internazionale che prevedeva una notte di pernottamento per oltre 300 partecipanti. Altri hanno segnalato malori durante il viaggio di rientro. La Asl di Bari, in una nota, precisa che i casi segnalati sono sei: quattro persone sono ricoverate e due sono state dimesse a domicilio. Una persona, la più grave, potrebbe aver sviluppato la setticemia. Su questi episodi, precisa la Asl, "sono in corso le indagini epidemiologiche per accertare le cause dei disturbi gastrointestinali". Lavoro, però, in salita perché qualcuno dei partecipanti si trova già all'estero.