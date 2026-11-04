Morti sul lavoro, ennesima giornata di dolore: quattro vittime in poche ore

Poi ancora Marghera, provincia di Venezia, dove un operaio di 34 anni ha perso la vita mentre era al lavoro alla Fincantieri. L'uomo, colto da malore stava operando all'interno di una nave in costruzione. In aiuto sarebbe accorso un soccorritore del cantiere, che è stato a sua volta colpito da un malessere e aiutato dai sanitari del 118, accorsi assieme allo Spisal dell'Ulss 3 per accertare cause e modalità del decesso. Con loro anche i vigili del fuoco, affiancati dal personale del nucleo chimico-radiologico per i rilievi ambientali. In corso accertamenti per la ricostruzione dell'accaduto.