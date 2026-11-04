Morti sul lavoro, ennesima giornata di dolore: quattro vittime in poche ore

Un'altra giornata nera per i morti sul lavoro. L'ennesima dopo quella di martedì, in cui erano morte due persone. Nel giro di poche ore, nella mattinata di mercoledì 4 novembre, le vittime sono state ben quattro. Da Lecce a Venezia, passando per Benevento e Piacenza, le morti bianche continuano a rappresentare una vera e propria piaga per l'Italia.
Schiacciato da un cancello
La prima vittima in provincia di Lecce, dove un uomo di 61 anni di origine albanese, Rushani Bashkim, è morto a causa di un incidente sul lavoro consumatosi a Casarano, in contrada Spagnolo. L'uomo, titolare di una ditta edile, è rimasto schiacciato dalla caduta di un cancello scorrevole. I soccorsi giunti sul luogo dell'accaduto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto carabinieri e ispettori dello Spesal.
Precipitato da una scala
Poche ore più tardi un altro dramma, stavolta a Benevento: a perdere la vita è stato un giovane operaio extracomunitario. L'incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti, è avvenuto a San Leucio del Sannio, all'interno di una ditta che opera nel settore della lavorazione degli inerti della frantumazione del pietrisco. Secondo quanto si apprende, la vittima sarebbe precipitata da una scala all'interno dell'azienda. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118. Sull'accaduto indagano i carabinieri.
Malore in un cantiere
Poi ancora Marghera, provincia di Venezia, dove un operaio di 34 anni ha perso la vita mentre era al lavoro alla Fincantieri. L'uomo, colto da malore stava operando all'interno di una nave in costruzione. In aiuto sarebbe accorso un soccorritore del cantiere, che è stato a sua volta colpito da un malessere e aiutato dai sanitari del 118, accorsi assieme allo Spisal dell'Ulss 3 per accertare cause e modalità del decesso. Con loro anche i vigili del fuoco, affiancati dal personale del nucleo chimico-radiologico per i rilievi ambientali. In corso accertamenti per la ricostruzione dell'accaduto.
Investito da un'auto
Infine Piacenza. Qui un operaio di 54 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel centro abitato di San Nicolò. L'uomo era all'interno di un tombino sulla strada, davanti all'ingresso di un'abitazione, per effettuare la lettura di alcuni contatori dell'acqua, quando è stato investito da un'auto che stava effettuando manovra per entrare nell'area dei box. L'operaio è morto sul colpo nonostante i rapidi soccorsi del 118. Sul posto per le indagini i carabinieri della compagnia di Piacenza.