Chiari, ventunenne uccide la madre a coltellate e si consegna ai carabinieri

A Chiari, provincia di Brescia, un 21enne ha ucciso la madre a coltellate nell'abitazione di famiglia in via Tagliata. Quindi il giovane si è allontanato e solo successivamente si è consegnato ai carabinieri a Cremona. Sul posto i militari hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e chiarire il movente. Sulla vicenda, al momento, c'è il riserbo da parte degli investigatori.
La donna aveva 39 anni, di orgine albanese
Si chiama Meleqe Lusha, 39 anni, di origini albanesi, la donna uccisa dal figlio 21enne nell'abitazione di famiglia a Chiari. È stato il giovane a spiegare l'accaduto ai carabinieri che nell'appartamento, dove la donna risiedeva, hanno trovato il corpo. Il figlio, Eduart Xhani, nato a San Bonifacio (Verona), si è presentato spontaneamente nella caserma dei militari di Cremona. Nell'appartamento sono in corso i rilievi degli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Brescia. Gli accertamenti hanno l'obiettivo di ricostruire la dinamica dell'accaduto e, soprattutto, di chiarire il movente dell'omicidio.