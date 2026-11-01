Bologna, la conducente del bus che ha fatto nascere il bimbo: "Emozione straordinaria"

"È stato un fatto inaspettato, un'emozione straordinaria: da donna e da mamma di una bambina ho ricordato il mio parto, è stato un abbraccio di umanità". Sono le parole di Niurka Roman, l'autista che a Bologna, venerdì 30 ottobre, era alla guida del bus della linea 39 e che, insieme ad altre passeggere, ha aiutato una mamma in dolce attesa a fare nascere il suo bimbo che ha avuto fretta di venire al mondo.