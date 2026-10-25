Padova, la mamma ha due uteri: nascono due gemellini "diversi"

Di norma, racconta la dottoressa Veronese, per le gravidanze di donne con due uteri, ma con un singolo feto, non c'è l'indicazione al cesareo. "Invece, nella fattispecie la presenza di due nascituri ha incrementato la complessità della situazione e il pericolo che venissero alla luce con largo anticipo, proprio a causa della problematica materna per cui abbiamo predisposto un percorso di sorveglianza personalizzato. In sala parto abbiamo fatto un'incisione ampia sull'addome della donna e abbiamo avuto accesso prima a una cavità, da dove abbiamo estratto il maschietto e successivamente la femminuccia. L'intervento l'ho fatto io, coadiuvata da tutta l'équipe. Ci emozioniamo ogni volta che una delle nostre mamme, e ne abbiamo tante, con condizioni patologiche sue o del feto, giunge a termine: il nostro obiettivo è di arrivare alla nascita in sicurezza di tutti i pazienti che seguiamo. A volte le sfide sono impegnative, ma poi vedere queste nuove famiglie ci ripaga di tutte le fatiche", ha concluso Veronese.