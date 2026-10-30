Bologna, donna partorisce in autobus: aiutata dalla conducente e dalle passeggere

Venerdì mattina, a Bologna, una donna ha partorito il suo bimbo in autobus. È successo in via Saffi, a bordo di un mezzo della linea 39. Come riferisce l'azienda del trasporto pubblico Tper, la neomamma, nel momento del parto, è stata assistita da alcune passeggere e dalla conducente, che, per tenere al caldo il piccolo appena nato, ha usato i propri indumenti. Immediata è stata anche la chiamata al 118: ai sanitari, che hanno raggiunto il mezzo fermo, sono stati affidati la mamma e il piccolo che sono stati accompagnati in ospedale per le prime visite.