Donna partorisce in strada a Como, volontario della Croce rossa salva mamma e figlio

Maurice lavora come operatore del centro minori stranieri che si trova proprio in Via Gramsci e che ospita anche i ragazzi di origine egiziana che lo hanno aiutato (insieme al collega) nell'impresa. Ha passato ormai buona parte dei suoi 42 anni in Italia, dove è arrivato come rifugiato dal Burkina Faso nel 2010. Dal 2021 ha anche conseguito la cittadinanza italiana e ha costruito ormai una famiglia nel nostro Paese, assieme alla moglie che l'ha raggiunto nella Penisola. Suo figlio è nato (senza il suo contributo diretto) nella stessa struttura dove è stata portata poi la donna che ha aiutato. Di certo non si aspettava, in un caldo giorno d'agosto, di dover mettere in pratica ciò che ha imparato in anni da volontario della Croce Rossa. Non si sente un eroe o almeno non gli interessa passare per tale. Gli importa solo sapere che quella donna col suo bambino stia bene: "Abbiamo saputo poi che il bambino sta bene. Siamo tutti contenti", ha raccontato alla Provincia di Como Maurice prima di tornare al suo lavoro e ai suoi ragazzi, chiudendo così la bella storia di un parto "particolare".