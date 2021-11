Bologna, partorisce in auto grazie ad ad infermiera in videochiamata

ansa

Un bambino è nato e sta bene a Bentivoglio (Bologna) dopo che la madre lo ha partorito in macchina, grazie all'assistenza in videochiamata di un'infermiera. La donna, al terzo figlio, si trovava in auto col marito per andare all'ospedale ma i dolori erano troppo forti e quindi ha telefonato ai soccorsi e le è stato detto di non muoversi. E nella videochiamata coi soccorsi un'infermiera ha dato i consigli utili per portare a termine il parto.