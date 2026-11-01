Rovigo, botte e insulti a un'anziana: badante arrestata per maltrattamenti

Sevizie e maltrattamenti sarebbero iniziati lo scorso aprile. Per almeno sei mesi, la donna avrebbe sottoposto l'87enne - non deambulante e totalmente dipendente dall’assistenza altrui - a maltrattamenti fisici e verbali: urla ripetute, ingiurie, bestemmie e aspri rimproveri, intimazioni di tacere e di stare ferma, percosse con schiaffi, colpi al corpo, tirate di capelli. Tutto questo era diventata la quotidianità dell'anziata, costretta a subire "un abituale regime di sopraffazione e sofferenza fisica e morale", come spiega la Procura di Rovigo. La badante, prosegue la nota, non si sarebbe fermata "nonostante le ripetute richieste dell’anziana di fare piano e di smettere di picchiarla, nonché nonostante le sue manifestazioni di dolore e il pianto".