"Facciamo una scommessa, giacché vuoi giocare, o la benzina a te o la benzina a tua madre". È uno dei messaggi che la mattina del 9 ottobre il 44enne arrestato a Bari dalla polizia per tentato femminicidio e maltrattamenti in famiglia, ha inviato alla ex moglie, madre di due bimbi piccoli, prima di raggiungerla nell'albergo dove la donna vive e lavora e tentare di darle fuoco, versandole alcol in faccia e sul corpo. "Tu muori prima di me oggi, vengo là e ti sbrano, ti uccido", sono alcune altre frasi contenute nei messaggi.