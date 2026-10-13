Viminale, omicidi in calo nei primi nove mesi dell'anno: "Meno donne tra le vittime"

Il report del Viminale analizza anche le fasce d'età degli autori di omicidi volontari e femminicidi. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17% al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43% al 36%. Aumenta dal 29% al 31% la quota degli autori di omicidio e femminicidio di età compresa tra i 41 e i 64 anni, mentre la percentuale degli over 65 passa dal 6% al 7%. Resta stabile al 5% l'incidenza dei presunti autori minorenni.