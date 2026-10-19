Terni, il marito la massacrò a martellate su un bus: donna muore dopo 5 mesi | Ora la posizione dell'uomo si aggrava

Durante la fuga, Mohamed El Messaoudi si era liberato sia dell'arma del delitto che del braccialetto elettronico, che gli era stato imposto dall'autorità giudiziaria dopo precedenti violenze nei confronti della donna. "Se anche (il braccialetto, ndr) avesse funzionato al cento per cento la signora non avrebbe avuto scampo", aveva spiegato il procuratore di Terni, Antonio Laronga. "Ci avrebbe dato l'alert quando è salita sull'autobus. Ci sarebbe stato un tempo insufficiente per le forze dell'ordine per intervenire".