Femminicidio nel Regno Unito, uccisa dal marito la "dottoressa della Royal Family"
Hannah Terry, 45 anni, medico di famiglia (gp) nelle contea del Norfolk (Inghilterra orientale), è stata trovata senza vita domenica nella sua residenza. Secondo l'accusa, sarebbe vittima di violenza domestica
© Norfolk Constabulary
Udienza di convalida del fermo sotto gli occhi dei media, nel Regno Unito, per il caso dell'uccisione di una dottoressa, Hannah Terry, 45 anni, medico di famiglia nelle contea del Norfolk (Inghilterra orientale), trovata senza vita domenica nella sua residenza e vittima secondo l'accusa di un caso di violenza domestica. Alla sbarra è comparso il marito, Mark Cain, arrestato e poi incriminato dalla polizia locale in quanto sospetto responsabile del delitto.
Uccisa la dottoressa della Famiglia Reale
Ad attirare l'attenzione mediatica sulla vicenda, in primis dei tabloid, è anche il profilo professionale della vittima e la notorietà di alcuni presunti pazienti. Stando al Sun, che cita fonti anonime non ufficiali, la dottoressa Hannah Terry avrebbe avuto occasionalmente in cura, per qualche consulto o prescrizione di farmaci, persino alcuni membri di casa Windsor durante i soggiorni nella residenza reale di campagna di Sandringham che si trova proprio nel Norfolk. In particolare, la regina Camilla, 79enne consorte di re Carlo III.
La vicenda
Nell'udienza dinanzi a un giudice della Norwich Magistrates' Court, il 45enne Cain è apparso in maglietta nera e si è limitato a declinare le generalità, prima della formalizzazione dell'accusa di omicidio di sua moglie. La procuratrice Jacqui Hanlon ha quindi ricostruito la scena del crimine, sottolineando come la polizia abbia trovato Hannah Terry nella sua camera da letto, nella proprietà familiare di Fern Hill, a Dersingham, la notte fra sabato e domenica, constatandone la morte. E come l'esame del cadavere abbia permesso di individuare i segni di una ferita inflitta con un oggetto contundente sulla parte destra della sua testa e tracce sul collo compatibili con un tentativo di strangolamento.