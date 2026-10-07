Nell'udienza dinanzi a un giudice della Norwich Magistrates' Court, il 45enne Cain è apparso in maglietta nera e si è limitato a declinare le generalità, prima della formalizzazione dell'accusa di omicidio di sua moglie. La procuratrice Jacqui Hanlon ha quindi ricostruito la scena del crimine, sottolineando come la polizia abbia trovato Hannah Terry nella sua camera da letto, nella proprietà familiare di Fern Hill, a Dersingham, la notte fra sabato e domenica, constatandone la morte. E come l'esame del cadavere abbia permesso di individuare i segni di una ferita inflitta con un oggetto contundente sulla parte destra della sua testa e tracce sul collo compatibili con un tentativo di strangolamento.