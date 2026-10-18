Nella notte tra sabato e domenica è stata perquisita l'abitazione dell'uomo, con il "sequestro di documenti e dispositivi elettronici, tra cui il tablet del mio assistito", ha confermato il difensore, l'avvocato Angelo Luini. A pesare sulla decisione della Procura, oltre alla precedente denuncia presentata da Pierina Buffon per i comportamenti persecutori che l'uomo avrebbe tenuto dopo la fine della loro relazione, durata otto anni e interrotta dalla donna a giugno, è stata la relazione sulla dinamica dell'incidente depositata dalla polizia locale di Cassano Magnago.