Mantova, investe con l'auto il rivale dopo una lite per la ex fidanzata: fermato 20enne
È accaduto a Castel Goffredo (Mantova). La ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti, la ragazza avrebbe negato di essere fidanzata con la vittima
© Carabinieri
Ha riaccompagnato la ex fidanzata a casa dopo una serata in discoteca, ma davanti all'uscio è scoppiato un alterco con l'attuale fidanzato della donna. Il primo dei due sarebbe allora salito in auto e avrebbe investito il rivale. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un 20enne, residente a Castel Goffredo in provincia di Mantova. Il ferito è stato condotto in pronto soccorso non in gravi condizioni, avrebbe rimediato alcune lesioni al volto.
La ricostruzione dei fatti: la discoteca, la lite, l'auto
Era circa l'una di notte quando il 20enne mantovano e la ex fidanzata hanno accostato in un'auto di grossa cilindrata davanti alla casa della ragazza. Si erano incontrati qualche ora prima in una discoteca in provincia di Brescia, avevano chiacchierato e poi il giovane le aveva offerto un passaggio. Poco dopo, davanti alla porta d'ingresso, si è fermata anche la vettura del ragazzo che attualmente frequenta la giovane. Tra i due è nato un confronto, descritto da alcuni testimoni presenti come "molto acceso". A un certo punto, il 20enne di Castel Goffredo si è rimesso al volante, ha accelerato e ha travolto il nuovo fidanzato della donna.
Il fermo e i dubbi sulle testimonianze
A soccorrerlo per prima è stata la ragazza, che lo ha fatto rientrare in casa e gli ha fornito le prime cure. Poi è stato il 118 a trasportarlo in codice giallo all'ospedale Carlo Poma di Mantova. Il conducente dell’auto è stato invece portato in caserma a Guidizzolo, dove è stato formalizzato il fermo. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà esprimersi sulla convalida nella giornata di lunedì. Restano però ancora diversi aspetti da chiarire. Le testimonianze infatti non sarebbero concordanti e anche i rapporti tra i protagonisti risultano ancora incerti. La ragazza avrebbe infatti riferito di non avere una relazione con il giovane ferito.