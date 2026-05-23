Era circa l'una di notte quando il 20enne mantovano e la ex fidanzata hanno accostato in un'auto di grossa cilindrata davanti alla casa della ragazza. Si erano incontrati qualche ora prima in una discoteca in provincia di Brescia, avevano chiacchierato e poi il giovane le aveva offerto un passaggio. Poco dopo, davanti alla porta d'ingresso, si è fermata anche la vettura del ragazzo che attualmente frequenta la giovane. Tra i due è nato un confronto, descritto da alcuni testimoni presenti come "molto acceso". A un certo punto, il 20enne di Castel Goffredo si è rimesso al volante, ha accelerato e ha travolto il nuovo fidanzato della donna.