Ha dato in escandescenze in un appartamento di Capri dopo aver letto un messaggio che aveva fatto squillare il telefono della sua fidanzata. l'ha presa a schiaffi, ha bruciato i suoi vestiti e ha tentato di strangolarla. Per questo un uomo è stato condotto prima in caserma e poi in ospedale, dove è stato sottoposto a un tso. Dimesso, non è tornato a casa ma si è diretto nuovamente nella casa della donna. Qui è stato sorpreso dai carabinieri mentre si stava nascondendo nell'armadio della fidanzata ed è stato arrestato.