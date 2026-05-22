Ha aggredito a morsi la rivale in amore dopo aver scoperto che entrambe avevano una relazione sentimentale con lo stesso uomo. È accaduto nella serata di lunedì a Torino, dove le due spasimanti si erano incontrate. Forse per chiarirsi. La donna che ha avuto la peggio, rimediando un dito mozzato, è stata accompagnata d'urgenza all'ospedale più vicino, il Mauriziano. Qui è arrivata la chiamata alle forze dell'ordine: "Venite, ho bisogno di aiuto. Mi hanno aggredito".