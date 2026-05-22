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Ha aggredito a morsi la rivale in amore dopo aver scoperto che entrambe avevano una relazione sentimentale con lo stesso uomo. È accaduto nella serata di lunedì a Torino, dove le due spasimanti si erano incontrate. Forse per chiarirsi. La donna che ha avuto la peggio, rimediando un dito mozzato, è stata accompagnata d'urgenza all'ospedale più vicino, il Mauriziano. Qui è arrivata la chiamata alle forze dell'ordine: "Venite, ho bisogno di aiuto. Mi hanno aggredito".
L'incontro "per chiarirsi" e l'aggressione
La storia nasce dall'hinterland torinese, dove le due donne di circa 50 anni abitano e dove hanno intrecciato una storia amorosa con lo stesso uomo. Ovviamente senza sapere l'una dell'altra. Una volta scoperta la doppia tresca che il loro amante stava conducendo in parallelo, hanno deciso di incontrarsi in corso Sebastopoli, a Torino. Anche l'uomo era presente. La situazione è però degenerata. Urla, spintoni, poi una delle due donne è saltata addosso all'altra e le ha staccato di netto una falange di un dito.
La corsa in ospedale (con l'amante) e la denuncia
Data la gravità della situazione e il sanguinamento, che non ne voleva sapere di fermarsi, sarebbe stato proprio l'oggetto della contesa tra le due donne a farle salire entrambe sulla sua auto e a condurle in pronto soccorso. L'equipe medica del Mauriziano ha dato una prognosi di circa quaranta giorni alla vittima, che dovrà sottoporsi a un'operazione nella speranza di riuscire a riattaccare il pezzo di dito mancante. I poliziotti, giunti in ospedale, hanno ascoltato la testimonianza delle donne e dell'uomo e hanno denunciato la rivale per lesioni.