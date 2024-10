Spara e uccide l'amante della moglie, 78enne arrestato nel Milanese

La lite sarebbe scaturita da un'aggressione subita dalla donna, anche lei albanese, da parte del suo connazionale in presenza del figlio minorenne. L'arma del delitto, una Beretta calibro 22 - detenuta regolarmente, ma in un domicilio non autorizzato - è stata posta sotto sequestro. Lo sparo mortale, che ha colpito l'uomo al torace, sarebbe avvenuto al piano terra del palazzo in cui viveva la coppia in via Varese, dopo i primi due colpi esplosi durante una colluttazione nell'appartamento e un inseguimento tra i due per le scale. Il 45enne è morto sul colpo e all'arrivo del personale medico-sanitario non c'era già più niente da fare. L'arrestato, condotto presso il carcere di San Vittore, è incensurato, mentre la vittima aveva precedenti per droga e reati contro il patrimonio.