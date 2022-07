Treviso, assolda un killer sul dark web per eliminare un rivale in amore e paga in criptovalute

Un 34enne della provincia di Treviso si è rivolto al dark web per liberarsi del fidanzato di una giovane di cui era segretamente innamorato. Disposto a tutto, ha assoldato un sicario su un sito specializzato in omicidi su commissione, pagando in criptovaluta .

Il piano criminale è stato sventato dall'

azione preventiva delle forze dell'ordine

tracce telematiche

non corrisposto sentimentalmente

. L'indagine è partita da una segnalazione della Federal Bureau of Investigation (Fbi) statunitense alla Polizia Postale italiana. Grazie alleconnesse ai pagamenti effettuati, si è potuto risalire al mandante dell'omicidio. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'uomo avrebbe agito perchédalla giovane fidanzata della potenziale vittima, un 45enne sempre del Trevigiano, che è stato subito sottoposto a una riservata attività di tutela per garantirne l'incolumità.

"L'avvenuta identificazione di un utente operante sul dark web testimonia che la parte non indicizzata della Rete, ove vengono liberamente offerti beni e servizi illeciti, finora ritenuta impenetrabile,

non è più tale

Le

moderne tecniche investigative

", ha tenuto a sottolineare con soddisfazione la Polizia Postale in una nota: ", in particolare quelle per il tracciamento di pagamenti in criptovalute permettono infatti, come in questo caso, di risalire ai titolari dei wallet di criptovalute".