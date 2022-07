Fbi, la regina delle criptovalute entra nella top-ten dei criminali più ricercati

L'agenzia governativa di polizia federale degli Stati Uniti ha aggiunto il nome della donna, patron di OneCoin, nella pagina del proprio sito web dedicata ai dieci principali criminali fuggitivi. Si offre una ricompensa di 100.000 dollari (circa 96.000 euro) a chiunque fornisca informazioni che possano portare all'arresto della donna, irrintracciabile dal 2017. Definita la "cryptoqueen", la regina delle criptovalute, Ignatova è ricercata per la sua presunta partecipazione a una frode su larga scala. Usando, infatti, uno schema Ponzi, avrebbe truffato più di 3 milioni di investitori dalla Cina alla Germania per un valore di 4 miliardi di dollari.

Ignatova, insieme ad altre persone, avrebbe frodato miliardi di dollari a investitori di tutto il mondo. Ha fondato la OneCoin Ltd., una società con sede in Bulgaria, per commercializzare una finta criptovaluta.

Attraverso false dichiarazioni e piani di investimento fittizi, Ingatova ha convinto diversi individui ad acquistare OneCoin per una cifra di oltre 4 miliardi di dollari.

la "cryptoqueen" è stata incriminata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti, nel distretto meridionale di New York, e nei suoi confronti è stato emesso un mandato d'arresto federale.per Ignatova si sono aggiunte le accuse di cospirazione per commettere frode telematica, frode via cavo, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, cospirazione per commettere frode sui titoli e frode sui titoli.