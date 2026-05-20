Alessandria, accoltella la madre che si lancia dalla finestra: arrestata 30enne

Oltre ai traumi dovuti alla caduta, la donna presentava ferite da arma da taglio alla gola, alle mani e alla testa. Anche gli abiti che aveva indosso al momento dell'arrivo dei militari dell'Arma non lasciavano spazio a interpretazione. Gli indumenti erano lacerati e sporchi di sangue. La figlia, 30 anni, è stata arrestata in flagranza di reato. Quest'ultima, al momento dell'irruzione in casa degli agenti, aveva evidenti macchie di sangue sui vestiti.