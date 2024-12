Trento, accoltella la madre per soldi: 32enne arrestata

La polizia di Trento ha arrestato una donna di 32 anni per aver accoltellato la madre 65enne al culmine di una lite per soldi. Gli agenti sono intervenuti grazie a una segnalazione, trovando la vittima cosciente, nonostante fosse stata raggiunta da alcuni fendenti. La figlia, italiana e incensurata, si è invece data alla fuga, ma è stata individuata e fermata in un'area di sosta. Poco lontano è stato rinvenuto il suo giubbotto insanguinato e il coltello usato durante l'aggressione. La 65enne è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso, dove ha ricevuto una prognosi di 40 giorni.