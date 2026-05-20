Biologa accoltellata per strada nel Lodigiano: è caccia all'uomo

A Castelgerundo (Lodi) è in corso la caccia all'uomo che, nella serata di martedì 19 maggio, ha inferto tre coltellate a una 54enne, biologa per l'Asst di Lodi, di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. Le condizioni della donna sono gravi. A ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.