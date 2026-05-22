Omicidio Thomas Bricca, confermati ergastolo e 24 anni a Roberto e Mattia Toson

Secondo la ricostruzione della procura, il giovane fu freddato con un colpo di pistola alla testa in pieno centro ad Alatri il 30 gennaio 2023 per uno scambio di persona. Roberto Toson e il figlio Mattia avevano infatti organizzato una spedizione punitiva nei confronti di Omar Haoudi, giovane marocchino che si trovava a pochi passi da Bricca durante la sparatoria. I proiettili furono però diretti contro Thomas Bricca perché Mattia, seduto sullo scooter guidato dal padre e incaricato di premere il grilletto, sarebbe stato confuso dal giaccone bianco, che entrambi stavano indossando in quel momento. La spedizione punitiva, secondo gli inquirenti, avrebbe origine in una serie di risse tra bande locali e gruppi di nordafricani.