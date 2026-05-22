Omicidio Thomas Bricca, confermati ergastolo e 24 anni a Roberto e Mattia Toson
Padre e figlio avevano organizzato una spedizione contro un altro giovane. Bricca venne colpito in testa da un proiettile dopo uno scambio di persona
Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, i due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri (Frosinone) a colpi di pistola nel gennaio 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. La procura generale aveva chiesto per entrambi il carcere a vita.
La dinamica dell'omicidio e lo "scambio di persona"
Secondo la ricostruzione della procura, il giovane fu freddato con un colpo di pistola alla testa in pieno centro ad Alatri il 30 gennaio 2023 per uno scambio di persona. Roberto Toson e il figlio Mattia avevano infatti organizzato una spedizione punitiva nei confronti di Omar Haoudi, giovane marocchino che si trovava a pochi passi da Bricca durante la sparatoria. I proiettili furono però diretti contro Thomas Bricca perché Mattia, seduto sullo scooter guidato dal padre e incaricato di premere il grilletto, sarebbe stato confuso dal giaccone bianco, che entrambi stavano indossando in quel momento. La spedizione punitiva, secondo gli inquirenti, avrebbe origine in una serie di risse tra bande locali e gruppi di nordafricani.
Il commento della madre di Thomas: "Soddisfatta e sfinita"
"Sono sfinita, provata ma soddisfatta perché comunque oggi è stata confermata la pena rispettivamente di 24 anni per il figlio e l'ergastolo per il padre", ha commentato Federica Sabellico, madre di Thomas Bricca, dopo la sentenza di secondo grado. "Un altro importante traguardo che abbiamo raggiunto e soprattutto ci teniamo che sia fatta giustizia. Vogliamo che Thomas abbia dignità: la verità deve venire fuori, ci sarà ancora da combattere, ma andiamo avanti".