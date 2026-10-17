Varese, 69enne morta in un incidente contro l'auto dell'ex: "Lei lo aveva già denunciato"
Secondo i familiari della vittima l'uomo, un 73enne ora piantonato in ospedale, non si sarebbe rassegnato alla fine di una relazione durata diversi anni
© Vigili del Fuoco
Si fa sempre più fitto il mistero sulla morte di Pierina Buffon, 69 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì 16 ottobre a Cassano Magnago, provincia di Varese. Inizialmente si era pensato a un malore al volante che aveva causato il frontale fatale con un altro veicolo, ma nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che avrebbero convinto gli inquirenti a seguire anche un'altra pista. Il conducente del secondo mezzo coinvolto, infatti, è l'ex compagno della donna, un 73enne che la donna aveva già denunciato in passato.
"Lei lo aveva già denunciato"
A chiedere ulteriori approfondimenti sono stati proprio i familiari della vittima. "A fine luglio avevamo già denunciato all'autorità giudiziaria i comportamenti dell'uomo - afferma l'avvocata Cinzia Botta, legale della signora Buffon - Proprio in questi giorni stavamo chiudendo la memoria da depositare in procura affinché il titolo di reato a suo carico potesse essere perfezionato". La legale conferma che la donna aveva già segnalato presunti comportamenti persecutori da parte dell'ex compagno, con cui la donna aveva avuto una relazione durata diversi anni e terminata lo scorso giugno: una fine alla quale il 73enne non si sarebbe rassegnato.
Nuovi rilievi in corso
Sullo sfondo, riferisce la legale, ci sarebbero state minacce, litigi e pedinamenti. Dopo aver appreso della morte della madre, i figli di Buffon hanno informato gli inquirenti dei precedenti. "Non voglio aggiungere dettagli perché l'indagine è in corso - spiega Botta - Di certo i figli vogliono arrivare in fondo alla vicenda e chiedono la verità sull'accaduto". Gli agenti della polizia locale di Cassano Magnago hanno effettuato nuovi rilievi per ricostruire nel dettaglio lo scontro frontale tra le due auto. Secondo i primi riscontri, sarebbe stata la Jaguar del 73enne a invadere la corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva l'utilitaria guidata da Buffon. Sul posto erano immediatamente intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c'era già più nulla da fare.
Piantonato in ospedale
Al momento il fascicolo aperto dalla procura di Busto Arsizio è per omicidio stradale, ma le indagini non sono terminate: come da prassi l'uomo, attualmente ricoverato e piantonato all'ospedale di Varese in attesa che il pm completi gli atti a suo carico, sarà iscritto nel registro degli indagati. Altri elementi dovrebbero emergere dagli esiti dell'autopsia che sarà affidata nelle prossime ore e potrebbe essere eseguita nei prossimi giorni.