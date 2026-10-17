Varese, 69enne morta in un incidente contro l'auto dell'ex: "Lei lo aveva già denunciato"

Sullo sfondo, riferisce la legale, ci sarebbero state minacce, litigi e pedinamenti. Dopo aver appreso della morte della madre, i figli di Buffon hanno informato gli inquirenti dei precedenti. "Non voglio aggiungere dettagli perché l'indagine è in corso - spiega Botta - Di certo i figli vogliono arrivare in fondo alla vicenda e chiedono la verità sull'accaduto". Gli agenti della polizia locale di Cassano Magnago hanno effettuato nuovi rilievi per ricostruire nel dettaglio lo scontro frontale tra le due auto. Secondo i primi riscontri, sarebbe stata la Jaguar del 73enne a invadere la corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva l'utilitaria guidata da Buffon. Sul posto erano immediatamente intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c'era già più nulla da fare.