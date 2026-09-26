Varese, accoltellò l'ex moglie e uccise il suocero: ergastolo a Marco Manfrinati

I giudici hanno escluso le aggravanti della crudeltà e della minorata difesa. Non è stata inoltre riconosciuta la premeditazione per l'omicidio di Fabio Limido. Manfrinati non era presente in aula al momento della lettura del verdetto. La Corte ha inoltre riconosciuto alle parti civili risarcimenti per un totale di 1,9 milioni di euro. "Sentenza giusta. Manfrinati ha manifestato anche nel corso del processo propositi di vendetta. L'ergastolo tiene al sicuro le superstiti" ha commentato l'avvocato di una parte civile.