Sergio Mattarella: "Violenza sulle donne emergenza di prima importanza"

La violenza contro le donne è diventata "un'emergenza di primaria importanza" per l'Italia. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine della visita alla Stanza Rosa del Pronto Soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, lo spazio dedicato all'accoglienza e alla presa in carico delle vittime di violenza. "Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, che prima non era neppure considerato con attenzione adeguata è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro Paese, come ovunque", ha dichiarato il capo dello Stato.
La Stanza Rosa
Proprio a Grosseto è nato il Codice Rosa, il percorso sanitario dedicato alle persone vittime di violenza. La Stanza Rosa rappresenta il primo spazio protetto all'interno del pronto soccorso, dove vengono accolte le persone vittime di un abuto o maltrattamento. Il modello virtuoso si è poi ampliato in una rete che coinvolge personale sanitario, istituzioni, magistratura, forze dell'ordine, centri antiviolenza e associazioni. In Toscana, dal 2012 alla fine del 2025, il Codice Rosa ha registrato 35.569 accessi.