Sergio Mattarella: "Violenza sulle donne emergenza di prima importanza"

La violenza contro le donne è diventata "un'emergenza di primaria importanza" per l'Italia. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine della visita alla Stanza Rosa del Pronto Soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, lo spazio dedicato all'accoglienza e alla presa in carico delle vittime di violenza. "Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, che prima non era neppure considerato con attenzione adeguata è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro Paese, come ovunque", ha dichiarato il capo dello Stato.