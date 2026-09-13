AL CULMINE DI UNA LITE

Torino, aggredisce la moglie 83enne: uomo fermato per tentato femminicidio

La donna è in gravi condizioni. Dopo l'aggressione, l'uomo si è presentato spontaneamente dai carabinieri

13 Set 2026 - 21:55
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© Carabinieri

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Il litigio tra le mura domestiche, poi la brutale aggressione. A Lanzo Torinese, provincia di Torino, una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri. Per l'87enne è stato disposto il fermo per tentato femminicidio.

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La dinamica

 Secondo una prima ricostruzione, i due coniugi avrebbero avuto l'ennesimo litigio, durante il quale la donna è caduta in terra dopo una spinta e ha sbattuto la testa. A quel punto, il marito le avrebbe stretto le mani intorno al collo. Intervenuti nell'appartamento, gli operatori del 118 hanno trovato l'anziana donna con ferite alla testa e al volto. Dopo essere stata intubata, è stata trasportata con l'elicottero, in codice rosso, all'ospedale Molinette di Torino.

Fermato per tentato femminicidio

 Dopo l'interrogatorio, per l'uomo è stato disposto il fermo. Il fascicolo aperto è per tentato femminicidio.  

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