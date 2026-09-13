Torino, aggredisce la moglie 83enne: uomo fermato per tentato femminicidio

Secondo una prima ricostruzione, i due coniugi avrebbero avuto l'ennesimo litigio, durante il quale la donna è caduta in terra dopo una spinta e ha sbattuto la testa. A quel punto, il marito le avrebbe stretto le mani intorno al collo. Intervenuti nell'appartamento, gli operatori del 118 hanno trovato l'anziana donna con ferite alla testa e al volto. Dopo essere stata intubata, è stata trasportata con l'elicottero, in codice rosso, all'ospedale Molinette di Torino.