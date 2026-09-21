Vede la ex per chiarire, poi la accoltella: grave 29enne in Val d'Ossola | L'uomo fermato dopo una breve fuga

Si erano lasciati da poco, e si erano incontrati per chiarire, quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto la ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco, in Val d'Ossola nel Verbano-Cusio-Ossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara, non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel Novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.