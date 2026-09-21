Vede la ex per chiarire, poi la accoltella: grave 29enne in Val d'Ossola | L'uomo fermato dopo una breve fuga
È avvenuto a Bognanco (Vco). La donna è in gravi condizioni, l'uomo è stato arrestato durante la notte
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Si erano lasciati da poco, e si erano incontrati per chiarire, quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto la ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco, in Val d'Ossola nel Verbano-Cusio-Ossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara, non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel Novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
L'incontro per chiarire e l'accoltellamento
Il tentato femminicidio è avvenuto nella serata di domenica 20 settembre a Bognanco. Secondo quanto ricostruito i due, che in passato avevano convissuto e che avevano interrotto la relazione da poco, si erano visti "per un chiarimento". Improvvisamente, il 44enne avrebbe colpito la donna con due fendenti in pancia. La donna, nonostante fosse ferita e stesse perdendo quantità copiose di sangue, ha avuto la forza di chiamare il 112.
L'allarme della donna negli ultimi giorni
Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia di frontiera di Domodossola, oltre che l'elisoccorso che l'ha trasportata all'ospedale di Novara. L'uomo, nato nel 1982, è stato fermato durante la notte nel Novarese dopo una fuga. Negli ultimi giorni, la donna si era rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione conflittuale che stava vivendo con l'ex compagno. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania.