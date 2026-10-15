Varese, è morto il bambino di cinque anni investito da un'auto

Sulla dinamica dell'investimento sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Gallarate. Secondo una prima ricostruzione, il bambino si trovava con la madre e avrebbe attraversato la strada dopo essersi allontanato per un istante da lei, finendo sulla traiettoria dell'auto diretta verso il centro cittadino. L'impatto è avvenuto in un tratto rettilineo di via Arconti, a breve distanza da un attraversamento pedonale. Gli investigatori stanno ancora lavorando per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto, comprese le condizioni di circolazione e la velocità del veicolo. La conducente era stata iscritta nel registro degli indagati per lesioni stradali gravi, come atto dovuto. Dopo la morte del bambino, il pubblico ministero Giulia Grillo procederà alla riqualificazione dell'ipotesi di reato in omicidio stradale, una volta acquisita la documentazione dall'ospedale di Bergamo.