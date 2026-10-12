Gallarate, bambino di 5 anni investito da un'auto: è grave

Un bambino di cinque anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate, in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre, all'altezza del civico 27 di via Vittorio Arconti. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni.
Il piccolo ha riportato traumi multipli e le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento urgente in ospedale con l'elisoccorso. Il piccolo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Anche la donna è stata accompagnata in ospedale, a Gallarate, in codice verde.