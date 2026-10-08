Tragedia nel Padovano: investito da un furgone, bimbo muore due giorni dopo

Tragedia nel Padovano: un bambino di un anno e mezzo è morto nel pomeriggio di domenica 4 ottobre all'ospedale cittadino, due giorni dopo essere stato investito da un furgone durante una manovra nel cortile di una abitazione. Lo riporta il Mattino di Padova, spiegando che la Procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
Investito da furgone, muore un bimbo
L'incidente è avvenuto nella serata di venerdì 2 ottobre: il piccolo era arrivato col padre e il fratello maggiore a casa di amici e il conducente del furgone, un amico di famiglia, nel corso di una manovra non si sarebbe accorto della sua presenza, colpendolo con la ruota posteriore. Trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni disperate, il bambino è morto dopo quasi 48 ore. La salma è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti della dinamica.