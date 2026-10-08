Tragedia nel Padovano: investito da un furgone, bimbo muore due giorni dopo

L'incidente è avvenuto nella serata di venerdì 2 ottobre: il piccolo era arrivato col padre e il fratello maggiore a casa di amici e il conducente del furgone, un amico di famiglia, nel corso di una manovra non si sarebbe accorto della sua presenza, colpendolo con la ruota posteriore. Trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni disperate, il bambino è morto dopo quasi 48 ore. La salma è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti della dinamica.