Verona, bimba di 2 anni travolta da un'auto nel cortile di casa: è gravissima

È ricoverata in gravi condizioni una bambina di 2 anni dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto Casaleone, in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del Suem 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di Terapia intensiva pediatrica all'Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.