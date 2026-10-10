A Casaleone

Verona, bimba di 2 anni travolta da un'auto nel cortile di casa: è gravissima

La piccola è stata trasportata in elisoccorso fino all'ospedale ed è ricoverata in Terapia intensiva pediatrica

10 Ott 2026 - 13:50
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È ricoverata in gravi condizioni una bambina di 2 anni dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto Casaleone, in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del Suem 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di Terapia intensiva pediatrica all'Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.

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Come sta la piccola

 Secondo quanto si apprende, la bimba nell'impatto avrebbe riportato un trauma facciale. L'allarme è stato lanciato immediatamente e i soccorritori hanno trasportato la bimba in elicottero. 

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