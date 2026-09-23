Bimbo di 6 anni muore nel Chietino, ipotesi crisi respiratoria

Un bambino di 6 anni residente ad Altino, in provincia di Chieti, è morto nel tardo pomeriggio di mercoledì per cause ancora da accertare, probabilmente a seguito di una crisi respiratoria. Trasportato in auto dai genitori fino al presidio territoriale di assistenza della vicina Casoli, il piccolo avrebbe dovuto essere trasferito in ospedale in elisoccorso, ma purtroppo, quando è arrivato al presidio, i sanitari hanno constatato che era ormai troppo tardi. Ad attenderlo c'era l'elicottero dei Vigili del fuoco, ma tutto è stato inutile. Degli accertamenti si stanno occupando i Carabinieri.