Perugia, scontro tra auto e camion: morti due giovani di 20 e 21 anni

Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti nella mattinata del 12 ottobre in un incidente stradale lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano ovest, nel territorio di Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta.
Dopo l'incidente, entrambi erano stati soccorsi e trasferiti in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Le loro condizioni erano apparse fin da subito molto gravi, tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva. Nel tardo pomeriggio è arrivata la conferma della morte di entrambi, comunicata dall'ospedale perugino.