Perugia, scontro tra auto e camion: morti due giovani di 20 e 21 anni

Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti nella mattinata del 12 ottobre in un incidente stradale lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano ovest, nel territorio di Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta.