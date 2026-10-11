Quattro ciclisti sono stati accompagnati all'ospedale fiorentino di Careggi: tutti hanno riportato politraumi e, per due di loro, i medici hanno disposto una prognosi riservata. Gli altri tre feriti sono stati invece trasportati all'ospedale di Prato, dove sono stati classificati in codice giallo. Per raggiungere uno dei coinvolti è stato mobilitato anche l'elisoccorso, impiegato per accelerare il trasferimento in ospedale.