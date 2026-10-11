In azione anche l'elisoccorso

Firenze, auto invade la corsia opposta e investe un gruppo di ciclisti: sette feriti

Al volante una donna di 65 anni che avrebbe travolto diversi cicloamatori: quattro sono stati trasferiti all'ospedale Careggi, due dei quali con prognosi riservata

11 Ott 2026 - 15:18
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Momenti di paura nella mattinata a Signa, in provincia di Firenze, dove un gruppo di ciclisti è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Secondo le prime informazioni, un'automobile avrebbe improvvisamente oltrepassato la linea di separazione tra le corsie, finendo nella carreggiata opposta e investendo il gruppo. Sette ciclisti, tutti di età compresa tra i 60 e i 70 anni, sono stati trasportati in ospedale.

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Quattro ciclisti sono stati accompagnati all'ospedale fiorentino di Careggi: tutti hanno riportato politraumi e, per due di loro, i medici hanno disposto una prognosi riservata. Gli altri tre feriti sono stati invece trasportati all'ospedale di Prato, dove sono stati classificati in codice giallo. Per raggiungere uno dei coinvolti è stato mobilitato anche l'elisoccorso, impiegato per accelerare il trasferimento in ospedale.

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Alla guida della vettura coinvolta, c'era una donna di 65 anni che stava procedendo in direzione di Campi Bisenzio. Restano da chiarire le ragioni per cui la conducente abbia perso la propria traiettoria, finendo sul lato opposto della strada. Tra le possibilità prese in considerazione dagli investigatori figura anche quella di una momentanea distrazione. La donna è risultata negativa all'alcol test.

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Indagini in corso per ricostruire la dinamica

 Gli accertamenti dovranno stabilire che cosa abbia provocato l'invasione della corsia e chiarire le responsabilità dell'accaduto. Intanto, i sette ciclisti coinvolti sono stati affidati alle cure del personale sanitario. Per due dei feriti ricoverati a Careggi, le condizioni restano sotto osservazione, con prognosi ancora riservata.

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