Padova, ciclista travolto da un'auto: morto

Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un'auto a San Giorgio in Bosco, nel Padovano, L'incidente è avvenuto poco dopo le 7 della mattina di martedì 31 marzo presso un incrocio tra due vie del comune euganeo. Il corpo dello sportivo, dopo l'impatto con il mezzo, è finito in un fossato dopo l'impatto. Non è ancora stata resa nota l'identità della vittima che è stata soccorsa prontamente dal personale sanitario che, però, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili el fuoco di Cittadella che hanno coadiuvato i sanitari nel recupero della salma.