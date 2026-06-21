Palermo, auto invade la corsia opposta e travolge un gruppo di ciclisti: una morta, un ferito

Incidente mortale a Pioppo, alle porte di Palermo. Secondo la ricostruzione, un'auto guidata da un 38enne ha invaso la carreggiata opposta - superando tre veicoli nonostante la linea continua - e ha investito un gruppo di ciclisti. Una di loro è deceduta; un altro è rimasto ferito. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. Indagano la polizia municipale e i carabinieri di Pioppo e Monreale coordinati dalla Procura guidata da Maurizio de Lucia.