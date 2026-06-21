Palermo, auto invade la corsia opposta e travolge un gruppo di ciclisti: una morta, un ferito
Secondo la ricostruzione, il veicolo guidato da un 38enne avrebbe superato altre tre vetture nonostante la linea continua. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori
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Incidente mortale a Pioppo, alle porte di Palermo. Secondo la ricostruzione, un'auto guidata da un 38enne ha invaso la carreggiata opposta - superando tre veicoli nonostante la linea continua - e ha investito un gruppo di ciclisti. Una di loro è deceduta; un altro è rimasto ferito. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. Indagano la polizia municipale e i carabinieri di Pioppo e Monreale coordinati dalla Procura guidata da Maurizio de Lucia.
Chi è la vittima
La ciclista morta si chiamava Mirela Nicoletta Rusu e aveva 41 anni. Il compagno che era con lei è stato portato al Pronto soccorso in stato di shock, mentre un altro ciclista è stato trasferito in ambulanza in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, all'ospedale Ingrassia.
La dinamica
Secondo le prime ricostruzioni, durante una manovra di sorpasso in un tratto a linea continua, l'auto diretta a Pioppo, frazione di Monreale, ha invaso l'altra corsia investendo i ciclisti che andavano a Palermo. La donna è morta sul colpo. La salma è stata restituita dai magistrati ai familiari.