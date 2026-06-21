TRAGICO INCIDENTE

Palermo, auto invade la corsia opposta e travolge un gruppo di ciclisti: una morta, un ferito

Secondo la ricostruzione, il veicolo guidato da un 38enne avrebbe superato altre tre vetture nonostante la linea continua. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori

21 Giu 2026 - 13:18
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Incidente mortale a Pioppo, alle porte di Palermo. Secondo la ricostruzione, un'auto guidata da un 38enne ha invaso la carreggiata opposta - superando tre veicoli nonostante la linea continua - e ha investito un gruppo di ciclisti. Una di loro è deceduta; un altro è rimasto ferito. Due superstiti hanno raccontato la dinamica agli investigatori. Indagano la polizia municipale e i carabinieri di Pioppo e Monreale coordinati dalla Procura guidata da Maurizio de Lucia.

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Chi è la vittima

 La ciclista morta si chiamava Mirela Nicoletta Rusu e aveva 41 anni. Il compagno che era con lei è stato portato al Pronto soccorso in stato di shock, mentre un altro ciclista è stato trasferito in ambulanza in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, all'ospedale Ingrassia.

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La dinamica

 Secondo le prime ricostruzioni, durante una manovra di sorpasso in un tratto a linea continua, l'auto diretta a Pioppo, frazione di Monreale, ha invaso l'altra corsia investendo i ciclisti che andavano a Palermo. La donna è morta sul colpo. La salma è stata restituita dai magistrati ai familiari.

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