Campobasso, segregò la sorella per 20 anni: definitiva la condanna a cinque anni per il fratello

Secondo quanto accertato nei processi, la donna era stata sottoposta per oltre vent'anni a gravi privazioni e limitazioni della libertà personale, senza poter mantenere normali rapporti con l'esterno e neppure recarsi liberamente al cimitero sulla tomba del marito. La Cassazione, al termine dell'udienza pubblica del 21 ottobre, ha accolto le conclusioni della parte civile, rappresentata dall'avvocata Tina De Michele, e respinto i ricorsi presentati dai difensori degli imputati.