Napoli, uomo lascia un biglietto di minacce all'ex moglie: "Il tempo è scaduto…vi uccido"

La coppia, anche a causa della dipendenza dell'uomo dall'alcol, era separata: il rapporto era cessato definitivamente lo scorso luglio con una separazione consensuale davanti al tribunale civile di Napoli. Ma l'uomo non ha aveva mai accettato la fine del loro matrimonio. Dopo la decisione del tribunale, la 37enne credeva di aver posto la parola fine ai suoi problemi. Invece è stata sommersa da messaggi e telefonate continue, ha subito appostamenti nei luoghi che frequentava abitualmente ed è stata protagonista, suo malgrado, di scenate e aggressioni verbali per un'ossessiva e infondata gelosia.