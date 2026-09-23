Maltrattamenti in famiglia, la sentenza: "Reato vale anche in caso di violenze contro l'amante, la coabitazione non c'entra"

Ad accusare l'uomo sarebbero state entrambe le donne. Stando a quanto riporta Open, entrambe sarebbero state sottoposte a violenze e comportamenti vessatori. L'imputato avrebbe insultato, minacciato di morte e picchiato la moglie, anche davanti ai quattro figli minorenni. Ma all'interno della relazione extraconiugale la situazione non era certo più rosea. L'uomo era pure qui violento e manifestava manie di controllo. Nelle intercettazioni raccolte dagli inquirenti, l'uomo si riferiva all'amante "con epiteti sessisti e degradanti", minacciandola di morte. E avrebbe alzato le mani anche contro di lei, rendendola "destinataria di gravi condotte lesive".