L'uomo ha allertato i carabinieri

Messina, accoltella il convivente al culmine di una lite: arrestata 59enne

L'aggressione sarebbe avvenuta nell'abitazione della coppia. L'uomo fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze 

21 Set 2026 - 13:35
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Accoltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di domenica 20 settembre ad Ali Terme, in provincia di Messina. A intervenire sul posto sono stati i carabinieri che hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. 

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Messina: accoltella il convivente al culmine di una lite

 Tutto sarebbe iniziato da una accesa discussione all'interno dell'abitazione della coppia. Una lite culminata, secondo quanto accertato dai militari, con l'aggressione ai danni del 50enne che ha immediatamente allertato il 112. Una volta arrivati sul posto i carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto appurando che la donna avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli fortunatamente ferite non gravi. 

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Disposti gli arresti domiciliari

 Alla luce degli elementi raccolti e della gravità di quanto emerso, i militari hanno quindi proceduto all'arresto della 59enne, sottoposta agli arresti domiciliari presso una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata con direttissimo.

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