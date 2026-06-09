Genova, accoltella il convivente dopo una lite: arrestata 41enne

Secondo quanto risulta entrambi avrebbero precedenti, ma non ci sarebbe alcuna denuncia pregressa per maltrattamenti nei confronti della donna. La polizia in una nota ha spiegato così quanto accaduto: "Giunti nell’androne del palazzo, gli operatori hanno trovato un uomo, un colombiano di 42anni, riverso a terra con una profonda ferita all’altezza del petto che, in stato di semi-incoscienza, ha riferito di essere stato colpito dalla compagna. Subito dopo aver affidato la vittima alle cure dei sanitari, gli agenti si sono recati nell’abitazione, ove era presente la donna insieme ai tre figli, di cui il più piccolo di 10 mesi. Dopo aver raccolto testimonianze, hanno individuato la 41enne cilena, la quale a sua volta presentava delle ferite, come presunta autrice dell’accoltellamento ai danni dell’uomo - prosegue la nota -. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso: l’uomo è stato ricoverato presso l’ospedale San Martino in prognosi riservata, la convivente è stata dimessa con 15 giorni di prognosi per contusioni al volto e una ferita da taglio al tallone. Condotta, poi, in questura, la 41enne, è stata arrestata, privata dei documenti validi per l’espatrio e sottoposta agli arresti domiciliari presso il suo domicilio. Polizia Scientifica sul posto per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto".