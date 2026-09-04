"Ho paura per me e per la mia famiglia". A parlare è Raffaele, persona con disabilità che, secondo quanto riferito, da tempo discute quasi quotidianamente con persone che occuperebbero impropriamente lo stallo riservato ai disabili davanti casa sua, a Marano di Napoli, senza averne il diritto. Nei giorni scorsi la sua auto è stata data alle fiamme e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo avesse conseguenze più gravi per gli appartamenti vicini. A commentare l'accaduto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli: "Non lasceremo solo Raffaele, pronti ad avviare una raccolta fondi".
La reazione della vittima
"Ho paura che queste persone non si fermino all'automobile e che possa accadere qualcosa di ancora più grave - continua Raffaele. - Siamo in gravi difficoltà: quella era l'unica automobile della nostra famiglia e non possiamo permettercene un'altra".
Il disabile chiede tutela e protezione alle forze dell'ordine "affinché facciano luce su quanto accaduto e individuino i responsabili". Dopo l'incendio Raffaele si è rivolto all'associazione "La Battaglia di Andrea", che lo sta supportando nella vicenda in collaborazione con Associazione Autismo Aps di Marano e con l'avvocato Sergio Pisani. "Anche a noi è capitato più volte di subire atti vandalici alla nostra auto per vicende legate alla difesa degli stalli per disabili e conosciamo molto bene questa situazione", ricorda Asia Maraucci, presidente dell'associazione che da anni si batte per i diritti dei disabili. "Siamo fiduciosi nel lavoro delle forze dell'ordine e certi che riusciranno a individuare il responsabile", conclude.
"Pronti a raccolta fondi"
"Quanto accaduto a Marano è un atto d'inciviltà intollerabile, un gesto vigliacco che colpisce al cuore una persona e una famiglia che già affrontano battaglie quotidiane difficilissime. Esprimo la mia totale vicinanza, affetto e piena solidarietà a Raffaele e ai suoi cari per questo attacco squallido". Così, il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha commentato il grave episodio avvenuto a Marano di Napoli dove qualche giorno fa è stata data alle fiamme l'auto di una persona con disabilità.
"Non possiamo permettere che la paura vinca - ha detto ancora Borrelli - e che chi rivendica i propri diritti elementari si senta sopraffatto dalla violenza e dal sopruso. La riflessione amara di Raffaele non deve restare inascoltata: la risposta delle istituzioni e dei cittadini deve essere forte, coesa e immediata".
Il parlamentare chiede alle forze dell'ordine "la massima celerità nell'individuare i responsabili di questo vile atto intimidatorio. Al contempo, non lasceremo solo Raffaele: siamo pronti a organizzare e promuovere una raccolta fondi per aiutarlo a ricomprare l'automobile, per dimostrargli che lo Stato e la parte sana della nostra comunità sono al suo fianco contro ogni forma di prepotenza e violenza".