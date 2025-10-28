Logo Tgcom24
Grosseto, disabile investito e multato: "Vittima di un incidente e devo pagare"

Parla il 40enne Andrea Canessa

di Roberta Fiorentini
28 Ott 2025 - 20:11
01:33 

"Sono stato vittima di un incidente e devo pagare anche una multa". Investito da un'auto mentre è sulla strada con la sedia a rotelle, viene multato dai vigili per violazione del codice stradale. Una vera beffa per Andrea Canessa, 40 anni disabile con paraplegia, che nel luglio scorso, a causa di un marciapiede inaccessibile, è stato costretto a muoversi sulla carreggiata a suo rischio e pericolo.

Travolto all'incrocio da un'auto, che neppure si è fermata, è stato soccorso da un altro automobilista, che ha chiamato ambulanza e vigili urbani di Grosseto. Fratture a scapola, clavicola e bacino. Dimesso dall'ospedale, ancora oggi fatica a sollevare le braccia.

La scoperta più amara, qualche giorno fa: il postino consegna una multa da 41 euro perché "in qualità di pedone viaggiava in sedia a rotelle elettrica su carreggiata". Eppure dalle immagini gli ostacoli risultano evidenti. Tombini, rampe troppo ripide oppure inesistenti.

Dopo l'incidente, con i genitori anziani che non riescono a prendersi cura di lui, Andrea ha chiesto di essere ospitato in una Rsa. L'unica disponile a Orbetello, a 50 chilometri da casa e dai suoi affetti.

