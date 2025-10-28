Grosseto, disabile investito e multato: "Vittima di un incidente e devo pagare"

"Sono stato vittima di un incidente e devo pagare anche una multa". Investito da un'auto mentre è sulla strada con la sedia a rotelle, viene multato dai vigili per violazione del codice stradale. Una vera beffa per Andrea Canessa, 40 anni disabile con paraplegia, che nel luglio scorso, a causa di un marciapiede inaccessibile, è stato costretto a muoversi sulla carreggiata a suo rischio e pericolo.